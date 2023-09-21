Свечкин Виктор Иванович
мужской, родился Неизвестно
Дети
Свечкин Андрей Викторович02.09.1981 г.р.
Свечкин ИванНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свечкин Иван
Мать ребёнка: Свечкина (Серикова) Валентина
Рождение ребёнка
02.09.1981
Сын: Свечкин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Свечкина (Серикова) Валентина
Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра