Свечкин Андрей Викторович 02.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свечкин Андрей Викторович

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 02.09.1981, Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Отец
Свечкин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Свечкина (Серикова) Валентина15.?.1955 г.р.
Супруги
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
Дети
(Свечкина) Дарья Андреевна06.12.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1981

Отец: Свечкин Виктор Иванович

Мать: Свечкина (Серикова) Валентина

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Развод
Неизвестно

Жена: (Носкова) Наталья Владимировна

Бракосочетание
21.11.2004

Жена: (Носкова) Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.12.2010

Дочь: (Свечкина) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: (Носкова) Наталья Владимировна

Электросталь, Электросталь, Московская область

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