Свечкин Андрей Викторович
мужской, родился 02.09.1981, Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ОтецСвечкин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьСвечкина (Серикова) Валентина15.?.1955 г.р.
Супруги
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
Дети
(Свечкина) Дарья Андреевна06.12.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1981
Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.2004
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.2010
Дочь: (Свечкина) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: (Носкова) Наталья Владимировна
Электросталь, Электросталь, Московская область