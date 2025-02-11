Klassen (Janzen) Aganetha Franz K
женский, родилась 27.07.1853, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 23.07.1922, Долинское
ОтецJanzen Franz26.07.1826 г.р.
МатьJanzen (Klassen) Katharina23.08.1827 г.р.
Супруги
Klassen Jacob J.23.07.1848 г.р.
Дети
Klassen Jacob J.25.07.1874 г.р.
Schellenberg (Klassen) Katharina J J29.01.1877 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1853
Отец: Janzen Franz
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
1872
Муж: Klassen Jacob J.
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Klassen Jacob J.
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Рождение ребёнка
29.01.1877
Дочь: Schellenberg (Klassen) Katharina J J
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Рождение ребёнка
15.12.1879
Сын: Klassen Franz J.
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Рождение ребёнка
16.11.1883
Сын: Klassen David Jacob
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Рождение ребёнка
13.12.1886
Дочь: (Klassen) Aganeta
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Россия
Рождение ребёнка
06.06.1889
Сын: Klassen Johann
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Россия
Рождение ребёнка
25.11.1892
Сын: Klassen Peter
Отец ребёнка: Klassen Jacob J.
Россия
Смерть
23.07.1922