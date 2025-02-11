Klassen (Janzen) Aganetha Franz K 27.07.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen (Janzen) Aganetha Franz K

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.07.1853, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 23.07.1922, Долинское

Отец
Janzen Franz26.07.1826 г.р.
Мать
Janzen (Klassen) Katharina23.08.1827 г.р.
Супруги
Klassen Jacob J.23.07.1848 г.р.
Дети
Klassen Jacob J.25.07.1874 г.р.
Schellenberg (Klassen) Katharina J J29.01.1877 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1853

Отец: Janzen Franz

Мать: Janzen (Klassen) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
1872

Муж: Klassen Jacob J.

Супруг(-а): Jacob J. Klassen

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Klassen Jacob J.

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Schellenberg (Klassen) Katharina J J

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
15.12.1879

Сын: Klassen Franz J.

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
16.11.1883

Сын: Klassen David Jacob

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Рождение ребёнка
13.12.1886

Дочь: (Klassen) Aganeta

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Россия

Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Klassen Johann

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Россия

Рождение ребёнка
25.11.1892

Сын: Klassen Peter

Отец ребёнка: Klassen Jacob J.

Россия

Смерть
23.07.1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.