Шварц Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
30.05.1872
г. Дрезден, Саксония, Германская империя
Рождение ребёнка
31.05.1875
Сын: Адамов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Адамов Владимир Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Крейтон Софья Владимировна
Отец ребёнка: Адамов Владимир Степанович
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
16.01.1880
Сын: Шварц Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шварц Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шварц Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Шварц Евгений Григорьевич
Смерть
1926