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Шварц Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шварц Владимир Максимович

Мать: Шварц Александра Алексеевна

Бракосочетание
30.05.1872

Муж: Адамов Владимир Степанович

г. Дрезден, Саксония, Германская империя
Рождение ребёнка
31.05.1875

Сын: Адамов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Адамов Владимир Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Крейтон Софья Владимировна

Отец ребёнка: Адамов Владимир Степанович

Бракосочетание
1878

Муж: Шварц Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1880

Сын: Шварц Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шварц Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шварц Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Шварц Евгений Григорьевич

Смерть
1926
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