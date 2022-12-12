Адамов Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти13.07.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1872
г. Дрезден, Саксония, Германская империя
Рождение ребёнка
31.05.1875
Сын: Адамов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.07.1877
Бавария, Германская империя
Умер от внезапно открывшейся острой «Брайтовой болезни» почек (по мнению современников, последствие бывшей в детстве скарлатины)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Крейтон Софья Владимировна
Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна