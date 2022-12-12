Адамов Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

13.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1872

Жена: Шварц Александра Владимировна

г. Дрезден, Саксония, Германская империя
Рождение ребёнка
31.05.1875

Сын: Адамов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.07.1877
Бавария, Германская империя
Умер от внезапно открывшейся острой «Брайтовой болезни» почек (по мнению современников, последствие бывшей в детстве скарлатины)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Крейтон Софья Владимировна

Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна

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