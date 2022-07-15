Адамов Владимир Степанович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Адамов Владимир Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1838

умер 13.07.1877, Бавария, Германская империя

Супруги
Шварц Александра Владимировна1848 г.р.
Дети
Адамов Владимир Владимирович31.05.1875 г.р.
Крейтон (Адамова) Софья Владимировна1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1872

Жена: Шварц Александра Владимировна

г. Дрезден, Саксония, Германская империя

Рождение ребёнка
31.05.1875

Сын: Адамов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Крейтон (Адамова) Софья Владимировна

Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна

Смерть
13.07.1877
Бавария, Германская империя

Умер от внезапно открывшейся острой «Брайтовой болезни» почек (по мнению современников, последствие бывшей в детстве скарлатины)

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