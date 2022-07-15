Адамов Владимир Степанович
мужской, родился 1838
умер 13.07.1877, Бавария, Германская империя
Супруги
Шварц Александра Владимировна1848 г.р.
Дети
Адамов Владимир Владимирович31.05.1875 г.р.
Крейтон (Адамова) Софья Владимировна1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1872
г. Дрезден, Саксония, Германская империя
Рождение ребёнка
31.05.1875
Сын: Адамов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Крейтон (Адамова) Софья Владимировна
Мать ребёнка: Шварц Александра Владимировна
Смерть
13.07.1877
Бавария, Германская империя