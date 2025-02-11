Гарбунова Надежда Васильевна До 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунова Надежда Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1814

умерла Неизвестно

Супруги
Гарбунов Фёдор Петрович1816 г.р.
Дети
Гарбунов Степан Фёдорович1834 г.р.
Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна19.03.1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гарбунов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Гарбунов Фёдор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.03.1839

Дочь: Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гарбунов Фёдор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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