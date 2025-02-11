Гарбунова Надежда Васильевна
женский, родилась До 1814
умерла Неизвестно
Супруги
Гарбунов Фёдор Петрович1816 г.р.
Дети
Гарбунов Степан Фёдорович1834 г.р.
Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна19.03.1839 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гарбунов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Гарбунов Фёдор Петрович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1839
Дочь: Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гарбунов Фёдор Петрович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно