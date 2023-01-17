Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1839

Отец: Гарбунов Фёдор Петрович

Мать: Гарбунова Надежда Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Володин Ефрем Константинович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1863

Сын: Володин Герасим Ефремович

Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1869

Дочь: Горматова Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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