Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна
женский, родилась 19.03.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецГарбунов Фёдор Петрович1816 г.р.
МатьГарбунова Надежда ВасильевнаДо 1814 г.р.
Супруги
Володин Ефрем Константинович1837 г.р.
Дети
Володин Герасим Ефремович23.02.1863 г.р.
Горматова (Володина) Екатерина Ефремовна21.11.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1839
Бракосочетание
14.04.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1863
Сын: Володин Герасим Ефремович
Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович
Рождение ребёнка
21.11.1869
Дочь: Горматова (Володина) Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович
Смерть
Неизвестно