Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна 19.03.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.03.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Гарбунов Фёдор Петрович1816 г.р.
Мать
Гарбунова Надежда ВасильевнаДо 1814 г.р.
Супруги
Володин Ефрем Константинович1837 г.р.
Дети
Володин Герасим Ефремович23.02.1863 г.р.
Горматова (Володина) Екатерина Ефремовна21.11.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1839

Отец: Гарбунов Фёдор Петрович

Мать: Гарбунова Надежда Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Володин Ефрем Константинович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.02.1863

Сын: Володин Герасим Ефремович

Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.11.1869

Дочь: Горматова (Володина) Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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