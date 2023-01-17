Горматова (Гарбунова) Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1839
Бракосочетание
14.04.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1863
Сын: Володин Герасим Ефремович
Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович
Рождение ребёнка
21.11.1869
Дочь: Горматова Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Володин Ефрем Константинович
Смерть
Неизвестно