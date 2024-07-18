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Петр Павлович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

12.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Между 1820 и 1823 г.р.

Жена

Между 1850 и 1852 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1848

Отец: Павел Спиридонович

Мать: Марья Емельяновна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
06.07.1873

Жена: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Евфимий-Ефим Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1877

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1882

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1885

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Димитрий Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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