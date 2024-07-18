Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1848
Отец: Павел Спиридонович
Мать: Марья Емельяновна
Бракосочетание
06.07.1873
Жена: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1876
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1877
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1882
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1885
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1891
Сын: Димитрий Петрович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно