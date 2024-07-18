Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1850 и 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1852
Отец: Николай Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1873
Муж: Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1876
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1877
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Павлович
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1882
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
26.05.1885
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1891
Сын: Димитрий Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Смерть
Неизвестно