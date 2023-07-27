Анна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Домна Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно