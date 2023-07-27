Анна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Домна Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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