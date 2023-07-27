Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иванов

Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Константинов

Мать: Дарья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Домна Федорова

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Федоров

Мать ребёнка: Анна Филипова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.