Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Константинов
Мать: Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Домна Федорова
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Федоров
Мать ребёнка: Анна Филипова
Смерть
Неизвестно