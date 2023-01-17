Кулаков Прокоп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1921
Сын: Кулаков Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Поля Прокопьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно