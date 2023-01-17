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Кулаков Прокоп

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Место рождения

Клинок, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клинок, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Кулаков Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Поля Прокопьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Клинок, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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