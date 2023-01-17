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Кулаков Дмитрий Прокопьевич

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Место рождения

Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.11.1921

Дата смерти

03.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921

Отец: Кулаков Прокоп

Мать: Евдокия

Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1948

Сын: Кулаков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1949

Дочь: Самойленко Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1951

Дочь: Ужегова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.1954

Сын: Кулаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1956

Сын: Кулаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Елизавета Яковлевна

Смерть
03.01.1986
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