Кулаков Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1921
Дата смерти03.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921
Отец: Кулаков Прокоп
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1948
Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
17.09.1949
Дочь: Самойленко Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1951
Дочь: Ужегова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1954
Сын: Кулаков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1956
Сын: Кулаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулакова Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1986