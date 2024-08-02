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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2697Толстые Ольхи, с. вл.при рч. Ольхе.3026189737702Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Толстая Ольха59Алекс. Никол. Дубровин3771282
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1059. Толстые Ольхи, село бывшее владельческое, дворов 270, жителей 1820, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ольхи, Толстые Ольхи тож село5528при речке Ольхе впад. в реку Мал. Мостью348119012492439—283ЯсенокъЦер. кам., цер.-пр. шк., земская шк. муж., ветр. мел., 5 мелоч. лав., 3 кузн., кр. заним. кустар. пром., шерстоб., чугун.-лит. зав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1228Ольхисело53°50'с.ш.40°26'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650450101с Ольхисело