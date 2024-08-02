село Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ольхи

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2697Толстые Ольхи, с. вл.при рч. Ольхе.3026189737702Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Толстая Ольха59Алекс. Никол. Дубровин3771282

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ясеновская волость
1059. Толстые Ольхи, село бывшее владельческое, дворов 270, жителей 1820, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ясеневская волость
Ольхи, Толстые Ольхи тож село5528при речке Ольхе впад. в реку Мал. Мостью348119012492439283ЯсенокъЦер. кам., цер.-пр. шк., земская шк. муж., ветр. мел., 5 мелоч. лав., 3 кузн., кр. заним. кустар. пром., шерстоб., чугун.-лит. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
1228Ольхисело53°50'с.ш.40°26'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Ольховское сельское поселение
61650450101с Ольхисело

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