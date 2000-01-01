Янковский Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнковский Алексей Антонович

Янковский Алексей Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янковский Антон

Мать: Янковская ?

Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Янковский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Васса Сысоевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close