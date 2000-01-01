Янковский Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янковский Антон
Мать: Янковская ?
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Янковский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Янковская Васса Сысоевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Васса Сысоевна
Смерть
Неизвестно