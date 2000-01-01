Янковская (Попыхина) Васса Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попыхин Онисим Сысоевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Янковский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно