Янковская (Попыхина) Васса Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Попыхина) Васса Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попыхин Онисим Сысоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Янковский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Янковский Алексей Антонович

дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Алексей Антонович

Смерть
Неизвестно
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