Алгазина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Алгазина) Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно