Алгазина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алгазин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Алгазина) Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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