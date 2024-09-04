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Алгазин Иван Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Алгазин Иван Андреевич

Мать: Алгазина Харитинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алгазин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Алгазина) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Михайловна

Смерть
До 1897

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