Алгазин Иван Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Алгазина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Алгазина) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Михайловна