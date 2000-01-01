Кислицына Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кислицын Наум Кузмич
Отец ребёнка: Кислицын Кузма
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Гулямова Марья Кузьминишна
Отец ребёнка: Кислицын Кузма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислицын Кузма
Смерть
1785