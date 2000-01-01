Кислицына Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Евдокия Семёнова

Кислицына Евдокия Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Наум Кузмич

Отец ребёнка: Кислицын Кузма

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гулямова Марья Кузьминишна

Отец ребёнка: Кислицын Кузма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Кузма

Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close