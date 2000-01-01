Кислицын Кузма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Кузма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Наум Кузмич

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гулямова Марья Кузьминишна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Семёнова

Смерть
Неизвестно
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