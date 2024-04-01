Чуркин Андрей Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чуркин Лев Андреев
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Бутакова 1, Кондратова 2 Евлампия Андреева
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
26.03.1873
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно