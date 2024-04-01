Чуркин Андрей Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Андрей Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркин Егор Крест. Д. Токушинской Макаров

Мать: Чуркина Зиновья

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чуркин Стефан Андреев

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чуркин Лев Андреев

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Бутакова 1, Кондратова 2 Евлампия Андреева

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
26.03.1873

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Лаврентий Андреев

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Анастасия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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