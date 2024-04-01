Чуркина Анастасия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чуркин Лев Андреев
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Бутакова 1, Кондратова 2 Евлампия Андреева
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
26.03.1873
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Чуркин Андрей Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно