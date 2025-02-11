(Николаева) Пелагея Федоровна
женский, родилась 07.10.1855, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умерла Неизвестно
ОтецНиколаев Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Яковлевич/ Акимович03.11.1831 г.р.
МатьНиколаева Мария Перес. В 1851 Г Щучинск Гордеевна1831 г.р.
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Рождение
07.10.1855
Отец: Николаев Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Яковлевич/ Акимович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно