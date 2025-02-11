(Николаева) Пелагея Федоровна 07.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Николаева) Пелагея Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.10.1855, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умерла Неизвестно

Отец
Николаев Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Яковлевич/ Акимович03.11.1831 г.р.
Мать
Николаева Мария Перес. В 1851 Г Щучинск Гордеевна1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1855

Отец: Николаев Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Яковлевич/ Акимович

Мать: Николаева Мария Перес. В 1851 Г Щучинск Гордеевна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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