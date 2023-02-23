Николаева Мария Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Мария Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1855

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
21.04.1859

Сын: Николаев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Николаев Павел Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович

Казахстан, станица Щучинская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Федор Акимович

Смерть
До 1875
Казахстан, станица Щучинская
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