Николаева Мария Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1855
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
21.04.1859
Сын: Николаев Георгий Федорович
Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
22.06.1860
Отец ребёнка: Николаев Федор Акимович
Казахстан, станица Щучинская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1875
Казахстан, станица Щучинская