Заболоцкий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Заболоцкий Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Заболоцкая Анна Стефановна

Рождение ребёнка
26.04.1957

Дочь: Стадникова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Заболоцкая Анна Стефановна

Смерть
Неизвестно

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