Заболоцкий Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Заболоцкий Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Заболоцкая Анна Стефановна
Рождение ребёнка
26.04.1957
Дочь: Стадникова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Заболоцкая Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно