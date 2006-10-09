Заболоцкая Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

09.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: Корнев Стефан

Мать: Корнева Агрепина

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Заболоцкий Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Заболоцкий Василий

Рождение ребёнка
26.04.1957

Дочь: Стадникова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Заболоцкий Василий

Смерть
09.10.2006

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