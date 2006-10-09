Заболоцкая Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1924
Дата смерти09.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Отец: Корнев Стефан
Мать: Корнева Агрепина
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Заболоцкий Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Заболоцкий Василий
Рождение ребёнка
26.04.1957
Дочь: Стадникова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Заболоцкий Василий
Смерть
09.10.2006