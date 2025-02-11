Матрена Ермолаева
женский, родилась 1752, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)1723 г.р.
МатьТатьяна Егорова1717 г.р.
Супруги
Максим Андреев1751 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Андреев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Девяткин Ларион Михайлович (Максимов)
Отец ребёнка: Максим Андреев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно