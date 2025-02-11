Матрена Ермолаева 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрена Ермолаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1752, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)1723 г.р.
Мать
Татьяна Егорова1717 г.р.
Супруги
Максим Андреев1751 г.р.
Дети
Девяткин Ларион Михайлович (Максимов)1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Мать: Татьяна Егорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Андреев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Девяткин Ларион Михайлович (Максимов)

Отец ребёнка: Максим Андреев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.