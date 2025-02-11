Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)
мужской, родился 1723, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1786, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГерасим Акманов1689 г.р.
Супруги
Татьяна Егорова1717 г.р.
Дети
Матрена Ермолаева1752 г.р.
Иван Петров1761 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Герасим Акманов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена Ермолаева
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Смерть
1786