Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов) 1723 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1723, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1786, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Герасим Акманов1689 г.р.
Супруги
Татьяна Егорова1717 г.р.
Дети
Матрена Ермолаева1752 г.р.
Иван Петров1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Герасим Акманов

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена Ермолаева

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1786
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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