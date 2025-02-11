Татьяна Егорова
женский, родилась 1717, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕгорДо 1699 г.р.
Супруги
Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)1723 г.р.
Дети
Матрена Ермолаева1752 г.р.
Иван Петров1761 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Егор
Мать: не указана
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена Ермолаева
Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)
Смерть
Неизвестно