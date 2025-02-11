Татьяна Егорова 1717 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1717, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
ЕгорДо 1699 г.р.
Супруги
Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)1723 г.р.
Дети
Матрена Ермолаева1752 г.р.
Иван Петров1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Егор

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена Ермолаева

Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Биушка) Лаврентьев (Герасимов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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