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Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Место рождения

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сыченко Иона

Мать: Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Бракосочетание
До 1916

Муж: Крушенков Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Крушенков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Крушенкова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Крушенков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Крушенкова) Александра Григорьева

Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Крушенкова) Клавдия Григорьева

Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович

Смерть
Неизвестно

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