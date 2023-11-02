Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сыченко Иона
Бракосочетание
До 1916
Рождение ребёнка
1917
Сын: Крушенков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Крушенкова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Крушенков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Крушенкова) Александра Григорьева
Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Крушенкова) Клавдия Григорьева
Отец ребёнка: Крушенков Григорий Никитович
Смерть
Неизвестно