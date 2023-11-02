Крушенков Григорий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1916
Рождение ребёнка
1917
Сын: Крушенков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Крушенкова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Крушенков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Крушенкова) Александра Григорьева
Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Крушенкова) Клавдия Григорьева
Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова
Смерть
1928