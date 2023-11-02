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Крушенков Григорий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1916

Жена: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Рождение ребёнка
1917

Сын: Крушенков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Крушенкова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Крушенков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Крушенкова) Александра Григорьева

Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Крушенкова) Клавдия Григорьева

Мать ребёнка: Крушенкова (Сыченко) София Ионова

Смерть
1928

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