Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894

Муж: Сыченко Иона

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Сыченко Матвей Ионович

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сыченко Климент Ионович

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сыченко Никон Ионович

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Крушенкова София Ионова

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Чмелева Дарья Ионова

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Рождение ребёнка
09.08.1904

Дочь: Пасечникова Христиния Ионова

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Ионова

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Чмелева Оксана Ионова

Отец ребёнка: Сыченко Иона

Смерть
1935
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