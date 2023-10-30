Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Муж: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Крушенкова София Ионова
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Чмелева Дарья Ионова
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
09.08.1904
Дочь: Пасечникова Христиния Ионова
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Ионова
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Чмелева Оксана Ионова
Отец ребёнка: Сыченко Иона
Смерть
1935