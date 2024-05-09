Спирчина (Онисимова) Евдокия Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890 ст.
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.
Сын: Спирчин Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.
Дочь: Мария Михеевна
Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович
Рождение ребёнка
30.07.1923
Сын: Спирчин Владимир Михеевич
Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович
Смерть
Неизвестно