Спирчина (Онисимова) Евдокия Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирчина (Онисимова) Евдокия Арсеньевна

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890 ст.

Отец: Ширяев Арсений Макарович

Мать: Ширяева Мария Владимировна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Муж: Спирчин Михей Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.

Сын: Спирчин Иван Михеевич

Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.

Сын: Спирчин Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.

Дочь: Мария Михеевна

Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1923

Сын: Спирчин Владимир Михеевич

Отец ребёнка: Спирчин Михей Захарович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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