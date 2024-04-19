Спирчин Владимир Михеевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923
Призыв на военную службу
?.12.1941
Спирчин Владимир Михеевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1923 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Т... Показать все
Демобилизация
04.05.1946
Спирчин Владимир Михеевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 25.05.1946 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 04.05.1946 Инфо... Показать все
Награда
06.04.1985
Спирчин Владимир Михеевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование награды: О... Показать все
Смерть
Неизвестно