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Спирчин Михей Захарович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Спирчин Захар Иванов

Мать: Спирчина Анастасия Лаврентьевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Жена: Спирчина Евдокия Арсеньевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.

Сын: Спирчин Иван Михеевич

Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.

Сын: Спирчин Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.

Дочь: Мария Михеевна

Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1923

Сын: Спирчин Владимир Михеевич

Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Спирчин Михей Георгиевская медаль IV-й степени фельдфебель, 35-й Сибирский стрелковый полк, Документы о награждениях
Военная служба
Неизвестно
Спиргин? Михей Захарович Дата выбытия: 16.03.1915, фельдфебель, 35-й Сибирский полк, Картотека потерь Спирин? Михей Захарович Дата выбытия: 16.03.1915, фельдфебель, 35-й Сибирский полк, Картотека поте... Показать все
Смерть
Неизвестно
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