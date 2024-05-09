Спирчин Михей Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.
Сын: Спирчин Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.
Дочь: Мария Михеевна
Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна
Рождение ребёнка
30.07.1923
Сын: Спирчин Владимир Михеевич
Мать ребёнка: Спирчина Евдокия Арсеньевна
Военная награда
Неизвестно
Спирчин Михей Георгиевская медаль IV-й степени фельдфебель, 35-й Сибирский стрелковый полк, Документы о награждениях
Военная служба
Неизвестно
Спиргин? Михей Захарович Дата выбытия: 16.03.1915, фельдфебель, 35-й Сибирский полк, Картотека потерь Спирин? Михей Захарович Дата выбытия: 16.03.1915, фельдфебель, 35-й Сибирский полк, Картотека поте... Показать все
Смерть
Неизвестно