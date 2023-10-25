Мошонкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошонкин Александр Николаевич

Мошонкин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1976

Отец: Мошонкин Николай Павлович

Мать: Мошонкина Эмилия Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.2001

Сын: Мошонкин Радислав Александрович

Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.2007

Дочь: Мошонкина Арина Александровна

Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошонкина Наталья Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close