Мошонкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1976
Рождение ребёнка
09.07.2001
Сын: Мошонкин Радислав Александрович
Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.2007
Дочь: Мошонкина Арина Александровна
Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошонкина Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно