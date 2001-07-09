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Мошонкин Радислав Александрович
Мошонкин Радислав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2001
Пол
Мужской
Отец
Мошонкин Александр Николаевич
1976 г.р.
Мать
Мошонкина Наталья Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2001
Отец:
Мошонкин Александр Николаевич
Мать:
Мошонкина Наталья Владимировна
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