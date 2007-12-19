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Мошонкина Арина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2007

Отец: Мошонкин Александр Николаевич

Мать: Мошонкина Наталья Владимировна

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