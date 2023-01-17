Туркина (Карпычева) Софья Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Карпычева) Софья Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туркин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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