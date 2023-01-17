Водатурская Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водатурская Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Н+
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1960

Сын: Водатурский Григорий Витальевич

Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.10.?

Дочь: Водатурская Лидия Витальевна

Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водатурский Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водатурский Виталий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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