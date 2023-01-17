Водатурская Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1960
Сын: Водатурский Григорий Витальевич
Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.?
Дочь: Водатурская Лидия Витальевна
Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Водатурский Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Водатурский Виталий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно