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Водатурский Григорий Витальевич
Водатурский Григорий Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1960
Пол
Мужской
Отец
Водатурский Виталий Григорьевич
Мать
Водатурская Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
Н+
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1960
Отец:
Водатурский Виталий Григорьевич
Мать:
Водатурская Любовь
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