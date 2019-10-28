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Водатурская Лидия Витальевна
Водатурская Лидия Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.?
Пол
Женский
Отец
Водатурский Виталий Григорьевич
Мать
Водатурская Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
Н+
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.?
Отец:
Водатурский Виталий Григорьевич
Мать:
Водатурская Любовь
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