Сопочкин Евгений Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911
Отец: Сопочкин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1930
Сын: Сопочкин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Сопочкина Степанида
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
30.10.1949
Мать ребёнка: Сопочкина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопочкин Леонид Евгеньевич
Мать ребёнка: Сопочкина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопочкин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Сопочкина Степанида