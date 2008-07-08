Сопочкин Евгений Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопочкин Евгений Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911

Отец: Сопочкин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1930

Сын: Сопочкин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Сопочкина Степанида

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
30.10.1949

Сын: Сопочкин Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Сопочкина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопочкин Леонид Евгеньевич

Мать ребёнка: Сопочкина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопочкин Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопочкин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Сопочкина Степанида

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