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Сопочкин Александр Евгеньевич

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Место рождения

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка

Дата рождения

21.10.1930

Дата смерти

08.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930

Отец: Сопочкин Евгений Ефимович

Мать: Сопочкина Степанида

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
15.03.1958

Сын: Сопочкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Сопочкина Анна Михайловна

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Сопочкин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Сопочкина Анна Михайловна

Смерть
08.07.2008
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