Сопочкин Александр Евгеньевич
Место рожденияАрхангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Дата рождения21.10.1930
Дата смерти08.07.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930
Отец: Сопочкин Евгений Ефимович
Мать: Сопочкина Степанида
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
15.03.1958
Сын: Сопочкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Сопочкина Анна Михайловна
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Сопочкин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Сопочкина Анна Михайловна
Смерть
08.07.2008