Сопочкина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопочкина Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1930

Сын: Сопочкин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
30.10.1949

Сын: Сопочкин Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопочкин Леонид Евгеньевич

Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопочкин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович

Смерть
Неизвестно
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