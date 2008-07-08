Сопочкина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1930
Сын: Сопочкин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
30.10.1949
Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопочкин Леонид Евгеньевич
Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопочкин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Сопочкин Евгений Ефимович
Смерть
Неизвестно