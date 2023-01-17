Ковтун Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Иван Ефимович

Ковтун Иван Ефимович

avatar

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Между 1899 и 1902

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1902

Отец: Ковтун Евфимий Павлович

Мать: Ковтун Марфа Николаевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ковтун Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ковтун Марета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Возможно, ее имя Мария или Маргарита. Маретой звали в семье.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close