Ковтун Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1899 и 1902
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1902
Отец: Ковтун Евфимий Павлович
Мать: Ковтун Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ковтун Марета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Возможно, ее имя Мария или Маргарита. Маретой звали в семье.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1937