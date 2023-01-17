Ковтун Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.03.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ковтун Ефим Ефимович
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Ковтун Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Год рождения вычислен исходя из полученной справки о смерти.
Рождение ребёнка
20.05.1898 ст.
Сын: Ковтун Константин Ефимович
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1902
Сын: Ковтун Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
1899 или 1902
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Пономарёва Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1905
Сын: Ковтун Александр Ефимович
Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович
Смерть
Около ?.03.1933