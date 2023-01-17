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Ковтун Марфа Николаевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.03.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1889

Муж: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ковтун Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.1893 ст.

Сын: Ковтун Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Ковтун Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Год рождения вычислен исходя из полученной справки о смерти.
Рождение ребёнка
20.05.1898 ст.

Сын: Ковтун Константин Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1902

Сын: Ковтун Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1899 или 1902

Сын: Ковтун Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Пономарёва Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Ковтун Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ковтун Евфимий Павлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около ?.03.1933
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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