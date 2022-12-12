Ковтун Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения30.05.1905
Дата смерти24.12.1958
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905
Отец: Ковтун Евфимий Павлович
Мать: Ковтун Марфа Николаевна
Бракосочетание
05.11.1927
Жена: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
30.05.1929
Дочь: Подольская Тамара Александровна
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
26.12.1930
Дочь: Головченко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ковтун Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
24.08.1938
Дочь: Кулешова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Ковтун Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
24.12.1958
Cr печени раковая кихекия