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Ковтун Александр Ефимович

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.05.1905

Дата смерти

24.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1905

Отец: Ковтун Евфимий Павлович

Мать: Ковтун Марфа Николаевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
05.11.1927

Жена: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.1929

Дочь: Подольская Тамара Александровна

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.12.1930

Дочь: Головченко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ковтун Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1938

Дочь: Кулешова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Ковтун Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
24.12.1958
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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