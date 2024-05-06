Аксаков Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Семён Васильевич
Мать: Аксёнова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Валерий Семёнович
Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Александр Семёнович
Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1958
Дочь: Шавлюк Полина Семёновна
Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна
Смерть
Неизвестно