Аксаков Семён Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксаков Семён Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Семён Васильевич

Мать: Аксёнова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Валерий Семёнович

Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Александр Семёнович

Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1958

Дочь: Шавлюк Полина Семёновна

Мать ребёнка: Аксакова Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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