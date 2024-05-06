Шавлюк Полина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1958
Отец: Аксаков Семён Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1976
Сын: Шавлюк Владислав Александрович
Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Шавлюк Денис Александрович
Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1987
Дочь: Новожилова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович