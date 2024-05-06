Шавлюк Полина Семёновна 31.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШавлюк Полина Семёновна

Шавлюк Полина Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1958

Отец: Аксаков Семён Семёнович

Мать: Аксакова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавлюк Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1976

Сын: Шавлюк Владислав Александрович

Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Шавлюк Денис Александрович

Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1987

Дочь: Новожилова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Шавлюк Александр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.